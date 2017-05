Weltkriegsbombe in Prenzlauer Berg wird abtransportiert

In Prenzlauer Berg (Pankow) ist nach Polizeiangaben vom Mittwoch eine Weltkriegsbombe gefunden worden.



Es handelt sich demnach um eine 250-Kilo-Bombe - allerdings ohne Zünder. Daher könne sie gesichert abtransportiert werden, hieß es. Wie Polizeisprecher Carsten Müller dem rbb sagte, werde die Bombe voraussichtlich auf den Sprengplatz Grunewald gebracht und dort kontrolliert gesprengt. Spezialisten vom Landeskriminalamt hatten zuvor die Bombe untersucht.



Der Fundort liege in der Conrad-Blenkle-Straße zwischen Velodrom und Volkspark Friedrichshain, teilte die Polizei am Mittwoch über Twitter mit.