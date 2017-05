Nur noch etwa 100 Schreiadlerpaare brüten in Deutschland - davon etwa ein Viertel in Brandenburg, der Rest nach Angaben des Naturschutzbundes Nabu in Mecklenburg-Vorpommern. Die Greifvögel sind in Deutschland vom Aussterben bedroht.

Am Montag informiert sich Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) Vogelsänger über den Stand des EU-Life Projektes zum Schutz der Schreiadler (Clanga pomarina) im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Es soll helfen, den Rückgang des Bestandes aufzuhalten.