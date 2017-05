Prozess vor dem Landgericht Berlin - Senior gesteht Tötung seines pflegebedürftigen Partners

17.05.17 | 16:23 Uhr

Vor einer Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts muss sich seit Mittwoch ein 71-Jähriger verantworten, der seinen schwerkranken Lebenspartner in einer Wilmersdorfer Seniorenresidenz umgebracht hat. Die Anklage lautet auf Totschlag. Von Ulf Morling

Weißhaarig und schmächtig verschwindet Heinz S. fast zwischen seinen beiden Verteidigern. Bevor die Richter den Saal betreten, wagt der 71-Jährige einen scheuen Blick auf die Pressebank und den Zuschauersaal: Beide sind voll besetzt. Kurz darauf greift S., der wegen Totschlags an seinem Partner angeklagt ist, zu seinem schriftlichen Geständnis. Er versucht, über "die große Liebesgeschichte seines Lebens" zu sprechen, über seinen Mann Jürg, der sein Opfer wurde.

Totschlag und versuchte Selbsttötung

Am 24. November erscheinen Heinz S. und sein Partner nicht zum Essen im Restaurant der Seniorenresidenz. Zwei Pfleger klingeln daraufhin an der Wohnungstür des Paares. Als nicht geöffnet wird, schließen sie die Zwei-Zimmerwohnung auf. Im hinteren Raum liegt der Angeklagte Heinz S. am Boden. Seine Augen sind geöffnet, aber er kann nicht sprechen. Ein Messer liegt neben ihm. Offenbar versuchte er, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Auf seinem Schreibtisch liegen leere Tablettenblister. Mindestens 30 Schlaftabletten fehlen. Die Feuerwehr wird alarmiert. Im zweiten Zimmer liegt Jürg L. bewegungslos im Bett. Er ist tot. Sein Körper weist mehrere Stichverletzungen auf. Später wird bekannt, dass der Angeklagte ihm auch eine Plastiktüte über den Kopf zog, um ihn zu töten. "Ich wollte ihn nur ganz sanft erlösen", sagt er selbst zu seiner Tat. Heinz S. wird nach der Tat unter Polizeibewachung auf die Intensivstation des St. Gertrauden- Krankenhauses gebracht. Nach seiner Genesung kommt er in Untersuchungshaft. Er legt ein Geständnis ab, das er im Gerichtssaal wiederholt. Er will versuchen zu erklären, warum es dazu kam, dass er Jürg L. tötete.

Liebe des Lebens

"Für uns beide war es Liebe auf den ersten Blick", sagt S. und bricht in Tränen aus. Im Gerichtssaal wird es still. Man hört nur das Schluchzen des Angeklagten. Er kämpft mit sich, um weitersprechen zu können. "Ich spürte sofort, es war etwas ganz Besonderes mit Jürg und mir. Es war die große Liebe, die fast 50 Jahre gehalten hat." Danach beginnt Heinz S. erneut zu weinen. Sein Verteidiger muss das Geständnis weiter verlesen. Nach seiner Kindheit im Nachkriegs-Berlin, Schule und Ausbildung zum Werkzeugmacher arbeitet S. bei Daimler-Benz, bis er 1975 eine Anstellung bei der TU findet. Kurz darauf lernt er als 22-Jähriger Jürg L. in einer Schöneberger Kneipe kennen. Sie verlieben sich und wenige Jahre später kaufen sie eine gemeinsame Eigentumswohnung in Wilmersdorf. 36 Jahre wohnen sie dort. Beide sind gut situiert und machen im Sommer ausgedehnte Reisen in die USA, nach Kanada und Thailand. Das Paar ist kontaktfreudig und liebt das Leben. "Liebe, Vertrauen und Zuverlässigkeit bestimmten unseren Alltag", sagt S.

Mit einer Prostata-Erkrankung fängt es an

Im Jahr 2008 beginnt der unaufhaltsame gesundheitliche Abstieg des Partners: Nach dem Entfernen eines Prostata-Karzinoms verändert sich das Wesen von Jürg L. Er wird depressiv und ist ständig müde. Im Juni 2009 verpartnern sich beide trotzdem. Sie schwören sich, immer füreinander da zu sein - komme, was wolle. Im Laufe der Jahre werden die Krankheitssymptome L.s immer gravierender. Der Freundeskreis schrumpft, auch, weil L. nicht möchte, dass sein körperlicher Verfall von ihnen wahrgenommen wird. Die Ärzte verschreiben jahrelang Antidepressiva, bis die furchtbare Diagnose das Paar erschüttert: L. leidet unter einer schnell fortschreitenden und seltenen Parkinson-Erkrankung, die mit einer Demenz einhergeht. Sie verkaufen ihre Wohnung und ziehen im August 2015 in die Zweizimmerwohnung der Wilmersdorfer Seniorenresidenz. "Bitte schreib mich nicht ab!", soll Jürg L. immer wieder den Partner angefleht haben. "Ich musste das irgendwie schaffen!", sagt Heinz S. im Gerichtssaal. Von seinem geliebten Jürg sei schließlich nichts mehr übrig geblieben. Er habe kaum noch etwas mitbekommen. Meist habe L. im Bett gelegen. Er habe dann im Nebenzimmer gesessen und gewartet, bis sein Partner einen Wunsch hatte: Umbetten, Toilettengänge, Waschen, Füttern. Stündliche Erstickungsanfälle hätten L. gequält. Nachts habe er gewimmert wie ein Kind.

Gemeinsam gehen?

Wenige Monate vor der Tat hätten sie überlegt, in die Schweiz zu gehen, um gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. "Jetzt noch nicht", habe Jürg gesagt. Am Tag der Tat sollten sich erstmals fremde Pflegekräfte eines ambulanten Dienstes nachts um Jürg L. kümmern. Doch sein Partner habe es nie ausstehen können, wenn Fremde ihn berührten. Trotzdem: Er, S., habe nicht mehr die Kraft gehabt, viermal nachts aufzustehen, um seinen Partner jeweils für 20 Minuten auf die Toilette zu setzen. "Ich habe in den letzten Jahren immer für ihn mitentschieden", sagt der Angeklagte. Nachdem S. seinem Partner Schlaftabletten eingeflößt hatte, drückte er ihm ein Kissen auf Mund und Nase. Er stach mehrmals mit einem Küchenmesser zu. "Er bat mich immer wieder, aufzuhören", gesteht S. im Prozess. Dann habe er eine Plastiktüte geholt und sie L. über den Kopf gezogen. "Als er sich nicht mehr regte, habe ich geweint, ihn umarmt, geküsst und sein Lieblingskuscheltier ihm in den Arm gelegt."

"Wie kann ich weiterleben?"

Trotz der 30 Schlaftabletten und aufgeschnittenen Pulsadern konnte S. Leben gerettet werden. Im Testament, das die Polizei im Flur der Wohnung fand, wurde das Vermögen des Paares einer jungen, befreundeten Familie vermacht: "Es ist alles aussichtslos. Wir wollen und können nicht mehr. Macht Euch bitte mit dem Erbe eine schöne Zeit! Euer Jürg und Heinz." Nach vier Monaten Untersuchungshaft ist Heinz S. inzwischen haftverschont. "Ich bereue zutiefst. Ich hätte Hilfe von außen annehmen müssen… Wie kann ich mit meiner Schuld und ohne ihn weiterleben?" sagt der Angeklagte im Prozess. Sollte er wegen Totschlags verurteilt werden, droht ihm die Verbüßung einer jahrelangen Haftstrafe. Es sei denn, der 71-Jährige ist aufgrund eigener Krankheiten haftunfähig. Das Urteil wird voraussichtlich am 16. Juni gesprochen.

Sendung: Abendschau, 17.05.2017, 19.30 Uhr