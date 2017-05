Das Skelett wurde erst Jahre später in einem Brunnen entdeckt: Aus Habgier soll ein 34-Jähriger in der Uckermark seinen Lebens- und Geschäftspartner umgebracht haben. Er steht nun vor Gericht. Für die Verteidigung ist allerdings ein anderer der Mörder. Von Lisa Steger

Der Mann, der seit Mittwoch auf dem Anklagestuhl vor dem Landgericht Neuruppin sitzt, wurde in diesem Januar in Dresden festgenommen. Der inzwischen 34 Jahre alte Meik E. soll seinen Partner Maik P. im Juli 2009 umgebracht haben, weil dieser sich trennen wollte - dessen ist die Staatsanwaltschaft sicher. Denn P. hatte einen neuen Freund. Das gemeinsame Geschäft, ein Sonderpostenladen im mecklenburgischen Neubrandenburg, wäre vermutlich ebenfalls dahin gewesen. Es drohte der finanzielle Absturz.

Er wurde nur 24 Jahre alt: Im Jahr 2009 wurde Maik P. zuletzt lebend gesehen. Sechs Jahre später, im Sommer 2015, fanden Bauarbeiter zufällig seine Leiche – in einem Brunnen auf einem privaten Grundstück in Schönermark im äußersten Nordosten Brandenburgs. Dabei galt der Mann gar nicht als vermisst. Niemand hatte seinen Tod bemerkt, keiner war seinetwegen zur Polizei gegangen.

Gegen den Angeklagten spricht nicht zuletzt, dass er nach dem Tod seines Freundes die Geschäfte weiterführte, sagt Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer auf rbb-Anfrage: Der vormals Mittellose habe das Auto des Toten gefahren und es dann verkauft; er habe das Konto abgeräumt und "nutzte die Identitätspapiere des Opfers", so Pelzer.

In dem Einfamilienhaus in der Uckermark, in dem die Tat begangen worden sein soll, lebten die beiden Männer erst seit etwa zehn Monaten gemeinsam. In dem Sonderpostenmarkt in Mecklenburg hatte Maik P. - das spätere Opfer - seinen Freund Meik E. angestellt.