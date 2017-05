Der Mann soll Ende Oktober 2016 im U-Bahnhof Hermannstraße unvermittelt eine Passantin von hinten getreten haben, so dass sie die Treppe hinunterstürzte. Die 26-Jährige erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf. Der Täter und seine drei Begleiter flüchteten danach, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Die Attacke hatte bundesweit Bestürzung hervorgerufen, die Polizei hatte Videoaufnahmen von der Tat veröffentlicht, um Hinweise zum Täter zu erhalten.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Berliner "U-Bahn-Treter" beginnt am 15. Juni. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts am Mittwoch mitteilte. Dem 27-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die Frau ist in dem Prozess laut der Gerichtssprecherin Nebenklägerin. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Er war zunächst untergetaucht und mit Haftbefehl gesucht worden. Während viele den Mann in seiner bulgarischen Heimat vermuteten, war er Mitte Dezember in Berlin gefasst worden, als er auf dem Zentralen Omnibusbahnhof aus Südfrankreich ankam.

Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung droht dem Mann eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. In minder schweren Fällen liegt das Strafmaß zwischen drei Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Zudem ist der 27-Jährige angeklagt wegen exhibitionistischen Handlungen in zwei Fällen. Dabei soll er zwei Wochen vor dem Angriff auf die 26-Jährige auf einem Parkplatz vor zwei Mädchen und in einer Grünanlage vor einem Mädchen masturbiert haben