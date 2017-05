Brandanschlag auf Obdachlosen - War es versuchter Mord?

08.05.17 | 16:00 Uhr

Sie sollen am ersten Weihnachtsfeiertag einen Obdachlosen angezündet und seinen Tod - mindestens - billigend in Kauf genommen haben: Am Dienstag startet in Berlin der Prozess gegen sieben junge Flüchtlinge. Keiner von ihnen streitet ab, am Tatort gewesen zu sein. Von Ulf Morling



Wegen versuchten Mordes müssen sich ab Dienstag vor dem Landgericht Berlin sechs junge Flüchtlinge verantworten. Ein siebter ist angeklagt, weil er einem Obdachlosen, den die jungen Männer am ersten Weihnachtstag 2016 im U-Bahnhof Schönleinstraße angezündet haben sollen, nicht half. Wer sind diese jungen Männer? Wie und warum kam es zu der Tat? An acht Verhandlungstagen muss die Jugendkammer des Landgerichts den Versuch wagen, das aufzuklären. Der jüngste Angeklagte war bei der Tat 15 Jahre und elf Monate alt. Er soll mit auf der Bank des Bahnsteigs gesessen haben, auf der der Obdachlose auf der anderen Seite der Sitzfläche schlief. Mehrere Videokameras im U-Bahnhof hielten das Geschehen akribisch und in HD-Qualität fest.

Mehr zum Thema Vorwurf des versuchten Mordes gegen sechs Männer - Obdachloser in Berlin angezündet - Anklage erhoben Nach der Feuerattacke auf einen Obdachlosen in Berlin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sieben Verdächtige erhoben. Sechs von ihnen wirft sie versuchten Mord vor, einem unterlassene Hilfeleistung.



Was die Überwachungskameras zeigen

01.55 Uhr: Eine siebenköpfige Gruppe betritt den Bahnsteig. Die jungen Männer reden und gestikulieren. Keiner scheint sich für den Obdachlosen zu interessieren, der zu schlafen scheint. Er liegt auf seinem Rucksack und hat eine Decke über seinen Kopf gezogen. 02.01 Uhr: Drei der Angeklagten drehen sich zu dem schlafenden Obdachlosen um und lachen. Laut Staatsanwaltschaft machten sie sich "offensichtlich" über ihn lustig. Der mutmaßliche Rädelsführer Nour N. (21) nimmt ein Stück Papier von der Bank. 02.02 Uhr: Alle sechs Angeklagten versammeln sich nach Angaben der Ermittler in Kopfnähe des Obdachlosen, der immer noch regungslos daliegt. Nur der jüngste der wegen versuchten Mordes Angeklagten und der der unterlassenen Hilfeleistung beschuldigte 17-Jährige sitzen noch auf der Bank. Drei junge Männer aus der Gruppe sollen sich umgeschaut haben, ob sie von Zeugen auf dem Bahnsteig beobachtet werden. Einer zeigt mit dem Finger auf die Videokamera. N. soll trotzdem versucht haben, das Papier zu entzünden. Alle ziehen sich Kapuzen über die Köpfe. Nur einer der sieben Angeklagten sitzt noch auf der Bank und will, so die Staatsanwaltschaft, wohl nicht mitmachen. 02.03 Uhr: N. soll inzwischen ein brennendes Taschentuch in die Nähe des Kopfes des Obdachlosen geworfen haben. Das haben, laut Ermittlern, alle sechs um die Bank stehenden jungen Männer mitangesehen und gebilligt. Kurz darauf entfernen sich die Sechs eilig auf die andere Seite des Bahnsteigs. Der wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagte siebte junge Mann folgt den anderen dann, ohne dem immer noch regungslos daliegenden Obdachlosen zu helfen. Kurz darauf fährt eine U-Bahn ein. Das Feuer hat auf den Rucksack und die Plastiktüte des Obdachlosen übergegriffen. Aussteigende Fahrgäste wecken den Obdachlosen und löschen das Feuer. Der Mann bleibt unverletzt. Er kommt aus Polen und soll angetrunken gewesen sein, vielleicht so stark, dass er von allein nicht aufgewacht wäre. Die Angeklagten steigen laut Staatsanwaltschaft gut gelaunt in die U-Bahn Richtung Hermannplatz und fahren davon.

Öffentliche Fahndung nach wenigen Stunden

Noch am Tattag genehmigt ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern. Bereits einen Tag später sind die Bilder der Videoaufzeichnungen unter anderem in der rbb-Abendschau zu sehen. Sechs der Angeklagten stellen sich noch am selben Tag. Am Morgen des Folgetages kann der mutmaßliche Rädelsführer Nour N. an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Die sechs wegen Mordes angeklagten jungen Männer sind seither in Untersuchungshaft.

Mehr zum Thema Vorfall im U-Bahnhof Schönleinstraße - Unbekannte wollten in Berlin Obdachlosen anzünden U-Bahnhof Schönleinstraße, in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag: Fünf bis sechs Unbekannte versuchen, einen Obdachlosen anzünden. Zeugen schreiten ein, der Mann bleibt zum Glück unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.



Angst gehabt, dass etwas Schlimmes passiert

Keiner der Angeklagten bestreitet, zur Tatzeit am Tatort gewesen zu sein. Verständlich, da gestochen scharfe Videoaufnahmen als Beweismittel vorliegen. Alle Angeklagten beteuerten allerdings, nicht den Tod des Obdachlosen in Kauf genommen zu haben, auch wenn sie Rauch hatten aufsteigen sehen nach dem Entzünden des Taschentuchs. Einige geben in den Vernehmungen laut Ermittlern allerdings auch zu, Angst gehabt zu haben, dass etwas Schlimmes passiert. Einer soll gesagt haben: "Wenn der Kopf gebrannt hätte, hätte der Mann sterben können." Einige berichten, dass sie N. abhalten wollten, das brennende Taschentuch auf den Obdachlosen zu werfen. Einige der Angeklagten sind bereits anerkannte Flüchtlinge, die sich zum Teil ohne ihre Eltern als Minderjährige nach Deutschland durchschlugen. Sechs von ihnen kommen aus Syrien (Damaskus, Latakia, Homs), einer aus dem libyschen Bengasi. N. lebt bei einer Tante, die anderen zum Teil in betreuten Einrichtungen.

Die Richter müssen über den Vorsatz entscheiden

Die Vorsitzende der 13. Jugendkammer, Regina Alex, ist bekannt dafür, dass sie ruhig verhandelt und vorbehaltlos aufklärt. Sie gilt als objektiv, analytisch und einfühlsam. Sie wird auch erforschen, was junge Männer, die selbst aus einer lebensgefährlichen Region flüchten konnten dazu bringen könnte, eine solche Tat zu begehen. Am Ende werden die Richter entscheiden müssen, ob es vorsätzlicher versuchter Mord war. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt davon, dass sechs der sieben angeklagten jungen Männer den Tod des Obdachlosen durch Verbrennen zumindest billigend in Kauf nahmen. Die Anklagebehörde ließ den Brand auf dem U-Bahnhof bei der Bundesanstalt für Materialforschung nachstellen und sieht sich bestätigt: nach kurzer Zeit hätte auch der Obdachlose in Flammen gestanden, wenn nicht aussteigende Fahrgäste das Opfer geweckt und den Brand gelöscht hätten. Damit sei die objektive Lebensgefahr der Tat nachgewiesen. Acht Verhandlungstage sind derzeit bis Mitte Juni anberaumt. Das obdachlose Opfer, das nach der Tat mehrfach vernommen wurde, ist nicht als Zeuge zum Prozess geladen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.05.2017, 10.00 Uhr