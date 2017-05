Unterkunft mit geänderten Essenszeiten - Wie Flüchtlinge in den Tempelhofer Hangars fasten

27.05.17 | 08:34 Uhr

Der Fastenmonat Ramadan beginnt. Das heißt jeden Tag bis Sonnenuntergang: nichts essen und trinken, kein Sex und keine Zigaretten. Auch viele Flüchtlinge in der Unterkunft auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof machen mit - mit Unterstützung des Betreibers. Von Mareike Witte



Für hunderte Millionen Muslime weltweit beginnt am Samstag der Fastenmonat Ramadan. Dann sind die Gläubigen 29 Tage lang dazu aufgerufen, von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr zu verzichten. Am Abend feiern sie das Fastenbrechen mit einem üppigen Festmahl - eigentlich mit der ganzen Familie.

Die meisten Flüchtlinge feiern in der Notunterkunft auf dem früheren Flughafen Tempelhof zwar nicht mit der ganzen Familie, aber zumindest die Speisen sind etwas Besonderes. Persische Lammpfanne, pakistanisches Auberginencurry oder arabischer Vanillekuchen - ab Samstag steht der Speiseplan auf "Ramadan". Die Unterkunft stellt sich auf den geänderten Tagesablauf der rund 300 fastenden Bewohner ein. Bis zum 26. Juni sind die Essenszeiten in den Abend verlegt, die Nachtruhe um 22 Uhr ist für die Zeit des Ramadan ausgesetzt.

Bewohner Mohamad Khodro freut sich sehr, dass er in Deutschland den Fastenmonat wie in seiner Heimat Syrien begehen kann. Für Heimbetreiber Michael Elias eine Form von Wertschätzung. 60 Prozent der rund 500 Flüchtlinge, die noch in der Notunterkunft in den alten Flughafenhangars leben, sind gläubige Muslime und fasten von nun an täglich. Gerade die Zeit des Ramadan sei eine entspannte, sagt Elias dem rbb.

Die Familie fehlt besonders im Fastenmonat

Zum zweiten Mal begehen die Muslime hier den Ramadan. Im vergangenen Jahr seien jeden Abend rund 800 Menschen zum Fastenbrechen in einem der Hangars zusammengekommen, berichtet Elias: "Das waren schöne vier Wochen - alle haben teilgenommen, selbst Christen." Aiman Mazyek vom Zentralrats der Muslime in Deutschland bezeichnet den Fastenmonat als eine "Hochsaison", vergleichbar mit der Weihnachtszeit. In diesem Jahr wird die Fastenzeit mit rund 300 Gläubigen etwas kleiner gefeiert, in einem Raum statt in einem Hangar. Tagsüber ruhen sich die meisten Fastenden aus, lesen oder gehen spazieren, berichtet Elias. Einige gehen auch zur Schule oder Arbeit. Der Abend werde von den Bewohnern mit Gesang eingeläutet. Dann folgt das Abendessen. Einige gehen anschließend in die Moschee. Vor Sonnenaufgang um 5 Uhr gibt es Frühstück. Die Bewohner, die nicht mitfasten, darunter Christen und Jesiden, bekämen ihre Verpflegung wie gehabt. Sie werden aber gebeten, tagsüber etwas leiser zu sein. Seit anderthalb Jahren lebt Khodro nun in Deutschland. Obwohl er sich freut, auch in der Unterkunft seinen Glauben frei ausleben zu können, vermisst er etwas. In Syrien sei der Ramadan etwas Besonderes, denn dann komme die ganze Familie beim Gottesdienst und beim Festmahl zusammen. Die Nachbarn bringen sich Speisen vorbei. Abends lädt man sich gegenseitig nach Hause zum Essen ein. Seine Familie aber lebt in Syrien.

Ramadan Der Fastenmonat Ramadan richtet sich im Islam nach dem Mondkalender. Er ist der neunte Monat im islamischen Mondjahr und beginnt mit dem Neumond. Der Fastenmonat erinnert an die Offenbarung des Korans durch Erzengel Gabriel an Prophet Mohammed. Durch den Mondzyklus verschiebt sich der neunte Monat jedes Jahr um ein paar Tage. In diesem Jahr beginnt die Fastenzeit am 27. Mai und endet am 24. Juni. Dann folgt drei Tage lang das große Fest des Fastenbrechens, Ramadanfest oder Zuckerfest genannt. Es ist der zweithöchste Feiertag im Islam. Das Fasten im Monat Ramadan ist eine der fünf Säulen im Islam - neben dem Glaubensbekenntnis, täglichen Gebeten, der Armensteuer und der Pilgerfahrt nach Mekka. Es gilt für alle gläubigen Muslime mit Beginn der Pubertät. Kinder, Schwangere und Kranke sind von der Fastenpflicht befreit. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang verzichten Muslime 29 bis 30 Tage lang auf: Essen, Trinken, Rauchen und Sex.



Das wahrscheinlich letzte Ramadanfest in den Hangars

Viel Schlaf bekommt Khodro während der Fastenzeit nicht. Um halb acht steht er auf, dann geht er zu seinem Deutschkurs. Am Nachmittag arbeitet er als Übersetzer in der Unterkunft, demnächst unterstützt er die Abteilung "Beschwerdemanagement". Während der Fastenzeit habe er immer Hunger, erzählt Khodro. Dabei lerne der 34-Jährige aber eines: Geduld. Seit mehr als zehn Jahren fastet er schon während des neunten Monats im islamischen Mondjahr.

Wenn der Abend anbricht, freut sich Khodro auf Datteln, Linsensuppe und Fattoush, ein arabischer Brotsalat. Er unterhält sich dann gerne mit Freunden, raucht Shisha und wartet auf das Frühstück - bis er gegen halb drei schlafen geht. Wenn er es zeitlich schafft, betet er während des Ramadan fünfmal am Tag und geht abends in die Moschee nahe der Boddinstraße. Spenden an ärmere Menschen gehören auch zum Ramadan. Heimbetreiber Elias gefallen vor allem die abendlichen Gesprächen mit den Bewohnern während des Ramadan. Denn tagsüber sei neben der Verwaltung, Logistik und Verpflegung wenig Zeit für persönlichen Austausch. Trotzdem wäre er froh, wenn der Flughafen bereits geschlossen wäre. "Aber wir machen das Beste daraus."

Seit Ende 2015 dienen die Hangars am Tempelhofer Feld als Notunterkunft für Flüchtlinge. Im Sommer soll die Unterkunft geschlossen werden. So wird es vermutlich das letzte Ramadanfest in den Hangars am Ende der Fastenzeit im Juni sein. Sendung: Abendschau, 27.05.2017, 19:30 Uhr