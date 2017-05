Ein Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) soll einen Mann und eine Frau bei deren Recherchen für ein Kunstprojekt in einem U-Bahnhof behindert und rassistisch beleidigt haben. Die 32-jährige Frau und ihr 35-jähriger Begleiter zeigten den Vorfall am Montag an, teilte die Polizei am Dienstag mit.