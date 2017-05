Bei einem Unfall in der Staatlichen Münze in Berlin sind am Dienstag rund 60 Liter Salzsäure ausgelaufen. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.



Die 30-prozentige Säure ergoss sich in einem Raum für Galvanik auf den gefliesten Fußboden. Etwa 40 Feuerwehrleute in Schutzausrüstung beseitigten die ätzende Flüssigkeit mit einem Bindemittel.



Die Ursache der Panne war zunächst nicht bekannt. In der Prägeanstalt im Bezirk Reinickendorf werden unter anderem Euro-Münzen hergestellt.

Sendung: RadioBERLIN 88,8, Nachrichten, 16.05.2017, 15:00 Uhr