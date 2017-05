Eine Samenbank muss einem Urteil des Amtsgerichts Berlin-Wedding zufolge einem achtjährigen Kind konkrete Auskunft über den leiblichen Vater geben. Nach der am Montag veröffentlichten Entscheidung muss die Samenbank alle relevanten Daten über die Identität des Samenspenders herausgeben: Name, Geburtsdatum, Personalausweisnummer und Anschrift zum Zeitpunkt der Samenspende.

In seiner Entscheidung führte das Amtsgericht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in solchen Fällen an. Danach habe das verfassungsrechtlich geschützte Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung Vorrang vor den grundrechtlich geschützten Interessen des Samenspenders. Zwar habe ein Spender das Recht darauf, dass er über Angaben zu seiner Person selbst bestimmen könne. Wenn er sich jedoch an der Zeugung menschlichen Lebens beteilige, trage er dafür auch eine soziale und ethische Verantwortung.

Es bestehe eine "Sonderverbindung" zwischen dem Kind und der beklagten Samenbank, führten die Richter weiter aus. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH entfalte der Behandlungsvertrag zwischen Wunscheltern und einer Klinik für Reproduktionsmedizin eine Schutzwirkung für das zu zeugende Kind. Nichts anderes könne für einen Vertrag mit einer den Spendersamen liefernden Samenbank gelten. Aus dieser Sonderverbindung leite sich der Auskunftsanspruch ab.

Ein Mindestalter, wann ein Kind Informationen über einen Samenspender einfordern könne, sei nicht erforderlich, erklärten die Amtsrichter. Die Eltern könnten im Rahmen ihres Elternrechtes entscheiden, wann und wie sie das Kind über seine Herkunft informieren.