Rocker an Schießerei in Berlin-Wedding beteiligt

Die Berliner Polizei hat offiziell bestätigt, dass es sich bei der Schießerei vor einigen Tagen in Wedding um eine Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Rockerbanden handelte. Polizeipräsident Klaus Kandt sprach am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses von "rockerähnlichen Gruppierungen". Demnach schossen am Mittwochabend zwei Gruppen von Männern aufeinander. Die Polizei wertete die Filme von vier Kameras in der Kneipe aus, die das Geschehen aufgezeichnet hatten.