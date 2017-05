Knapp 40 Schüler haben am Mittwoch im Rahmen des Projekts "Wanderfisch" 100 Jungstöre bei Lebus (Märkisch-Oderland) in die Oder gesetzt. Das Projekt zur Wiederansiedlung des Baltischen Störs (Acipenser oxyrinchus) in der Ostsee läuft bereits seit mehr als zehn Jahren. Damals wurden Fische aus dem kanadischen Saint John River ins mecklenburgische Born geholt und gezüchtet. Die Jungtiere kommen in Aufzuchtstationen im Unteren Odertal und werden an das Oderwasser gewöhnt. Die Hoffnung ist, dass sie nach Jahren der Wanderschaft in die Oder zum Laichen zurückkehren.