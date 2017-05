Haftbefehle gegen drei Männer nach Schüssen in Wedding

16 Einschusslöcher in Lokal

16 Einschusslöcher in und neben der Tür eines Lokals in Berlin-Wedding - jetzt sind Haftbefehle gegen drei verdächtige Männer erlassen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.



Zunächst hatte die Polizei fünf Verdächtige im Alter zwischen 17 und 30 Jahren gefasst. Zwei Männer wurden wieder freigelassen. Offen ist der Hintergrund der Tat. Nach Medienberichten soll es um Machtkämpfe im kriminellen Rockermilieu gegangen sein. Die Polizei bestätigte dies bislang nicht.