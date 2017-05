In einer Berliner Schule wurde einer Lehrerin untersagt, eine Kette mit einem großen Kreuz zu tragen - wegen des Neutralitätsgebots. Einem Medienbericht zufolge trägt die Frau nun einen Anhänger mit dem Fisch - einem christlichen Symbol.

Nächste Runde im Streit um das öffentliche Zeigen religiöser Symbole an Berliner Schulen: Nachdem die Schulverwaltung einer Lehrerin an einer Schule im Wedding das Tragen eines Kreuzes um den Hals untersagt hatte, trage die Frau jetzt eine Kette mit einem Fisch, berichtete die "Berliner Zeitung" (Dienstag). Dieser gilt in der Version mit zwei gekrümmten Linien, die sich hinten zu einer Flosse kreuzen, als christliches Ichthys-Symbol.