Nach der Hitze der vergangenen Tage kracht es gewaltig: Über Berlin und Brandenburg ziehen schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel hinweg. In Berlin standen Straßen unter Wasser, Ampeln fielen aus.

Laut der rbb-Hörfunkwelle Radio Berlin fielen in Berlin an vielen Stellen die Ampelanlagen aus. Im Landkreis Dahme-Spreewald wurde ein großflächiger Waldbrand durch den Regen gelöscht.

Metereologe Frank Abel von MeteoGroup sagte gegenüber rbb|24: "Es ist so, dass alle Zutaten, die man für ein Unwetter braucht, heute zusammenkommen." Sehr warme, feuchte Luft in Bodennähe trifft auf viel kältere Luftschichten in großer Höhe. Abel spricht von superzellulären Gewittern oder umgangssprachlicher von einer Superzelle.



Wo Niederschläge und insbesondere Hagel herunterkommen, hängt allerdings auch stark vom Zusammentreffen der unterschiedlichen Luftschichten und der jeweiligen Topografie ab. Welche Ortschaften genau betroffen sein werden kann deshalb so gut wie gar nicht vorausgesagt werden. "Das ist so ein typisches Wetter mit Meckergarantie. In einigen Orten wird gar nichts runterkommen, während 100 Meter weiter die Keller volllaufen können", sagt Metereologe Abel. "Die Unwettergefahr ist heute nicht zu unterschätzen."