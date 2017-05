Jetzt ist er da: der Sommer. Wie schon zu Beginn des Monats prognostiziert, hat das Wetter den Frühling übersprungen und die Region Berlin und Brandenburg ist beinahe nahtlos im Sommer angekommen. Während zu Beginn der vergangenen Woche teilweise noch die Winterjacke herhalten musste, sollten jetzt schleunigst Sonnencreme und – jawohl – Badehose und Bikini aus den Tiefen des Schranks gekramt werden. Denn es kann angebadet werden.

Seit Montag, dem 15. Mai, ist die Badesaison an den 39 offiziellen Berliner Badestellen – also an Flüssen und Seen – eröffnet. Die Wasserqualität, die ab jetzt bis September in mindestens 14-tägigem Rhythmus untersucht wird, sei, so das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo), "sehr gut". Auch in Brandenburg hat am Montag die offizielle Badesaison begonnen. Über 250 der rund 3.000 Seen in der Mark sind als Badeseen ausgewiesen. Hier ist die aktuelle Bewertung ebenfalls "mikrobiologisch nicht zu beanstanden" – soll heißen, die Wasserqualität ist tadellos.