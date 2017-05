Weil die Eigentümerin ihren Verpflichtungen nicht nachkam, ging das Bad nun zurück an die Stadt – genauer an den Liegenschaftsfonds Berlin, der zur Berliner Immobilien Management (BIM) gehört.

Was nun passiert ist, sagte Christian Breitkreutz von der BIM rbb|24, noch vollkommen offen. "Es ist ja erst seit Kurzem wieder in Landeshand". Die Zukunft des Jugendstil-Bades, das gerade von der BIM wieder hergerichtet werde, werde im Portfolio-Ausschuss, an dem der Bezirk Steglitz, die Finanzverwaltung und andere involvierte Verwaltungen teilnähmen, entschieden. Ob das Bad also vom Bezirk selbst behalten, zwischengenutzt oder verkauft würde, sei noch unklar. "Der Ausschuss tagt alle drei Monate, über das Stadtbad Steglitz wird vielleicht noch dieses Jahr entschieden", so Breitkreutz.