Ortsvorsteherin Regina Köhler zufolge kämpft Rambo mit seiner Eitelkeit: "Er spaziert die Straße hoch und runter und versucht, sich in irgendwelchen Spiegeln zu spiegeln." Die Autos müssten oft für Rambo bremsen, beschreibt Köhler die Situation. "Man will ja auch nicht, dass er überfahren wird, denn er wird ja noch gebraucht."

Rambo - so nennen ihn die Dorfbewohner. Denn der Storch sorgt für Verwüstungen. Rambo hat sich in Arnsnesta (Elbe-Elster), einem Dorf bei Herzberg, niedergelassen. Eigentlich könnte er es entspannt angehen lassen, denn seine Partnersuche war erfolgreich: Das Storchenweibchen erwartet im Nest bereits den Nachwuchs.

Das Dorf allerdings weiß mittlerweile mit dem Storch umzugehen, denn Rambo war auch schon im Vorjahr in Arnsnesta und hatte da bereits für brenzlige Situationen gesorgt, erzählt Köhler. “Wir haben gehofft: Vielleicht kommt er nicht in diesem Jahr. Aber: Verkehrt gehofft!"



Mit Bettlaken, Tüchern und Plastikfolien schützen die Dorfbewohner nun alle spiegelnden Flächen in der Nähe des Nestes. Manche Nachbarn aber arbeiten auch mit größeren Holzkonstruktionen, die sie mit Draht an ihren Fenstern befestigen. Die von Rambo gefährdeten Stellen allerdings beschränken sich auf einen recht überschaubaren Radius: "So hundert Meter rund um die Bushaltestelle“, beschreibt Köhler den Agressionskreis des Storches.

So richtig stören tut sich die Dorfgemeinschaft allerdings nicht an dem Verhalten von Rambo: "Nö, das ist schon schön, dass er da ist."

Mit Informationen von Jasmin Schomber