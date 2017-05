Nach der Beschädigung seines Abwassersystems hat der Betreiber des Strandbads Berlin-Weißensee den Verursachern eine 48-Stunden-Frist bis Mittwochvormittag gesetzt. Falls die Architekten, Bauherren oder die Baufirma bis dahin nicht zusicherten, die Reparaturkosten zu tragen, werde er Insolvenz anmelden, sagte Pächter Alexander Schüller dem rbb am Montag. Mit diesem Schritt müsse er die Löhne seiner 46 Mitarbeiter sichern. Die Reparaturkosten bezifferte Schüller auf 125.000 Euro.

Im Strandbad hatte zuvor eine Sanitärfirma über mehrere Wochen nach dem Grund gesucht, warum in der Küche, den Toiletten und der Dusche das Wasser nicht ablief. Laut "Berliner Zeitung" wurde erst später klar, dass es sich um einen Rückstau handelte. In der nahen Baugrube habe der Bagger die Leitung gekappt, die das Abwasser normalerweise der Kanalisation zuführt. Vermutlich entstand dieser Schaden schon vor Dezember, schreibt die Zeitung.

Der Schaden entstand laut Strandbad-Betreiber bei Baggerarbeiten in einer zehn Meter tiefen Baugrube. "Nicht nur unsere Leitungen wurden komplett weggerissen – dadurch ist auch unsere Hebeanlage explodiert. Sie haben auch den Übergabeschacht zur Kanalisation komplett zerstört", so Alexander Schüller. Um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, dürften Reparaturarbeiten von einem Jahr nötig sein.

Das Freibad ist seit Tagen geschlossen. Grund ist, dass bei Bauarbeiten auf einem nahegelegenen Grundstück an der Berliner Allee das Abwassersystem des Bades beschädigt wurde. Das Gesundheitsamt habe deshalb den Betrieb des Bades untersagt, hatten die Betreiber am Montag mitgeteilt.

Noch ist kein Badewetter, doch das Strandbad Weißensee hat ein sehr viel größeres Problem: Bei einem Bau in der Nachbarschaft wurde die Abwasserleitung zerstört. Das Freiluftbad musste schließen. Unklar ist, wann der Schaden behoben sein könnte.

Die Verantwortung für den Schaden will nun offenbar niemand übernehmen – weder das ausführende Bauunternehmen noch die Agentur "Pure 173", die auf dem Grundstück Eigentumswohnungen mit Seeblick errichten lässt. Nach rbb-Informationen hat es wohl schon während der Planungsphase Streit unter den verschiedenen Beteiligten gegeben, Firmen wurden ausgewechselt.

Auch die Kosten für einen provisorischen Betrieb nach Notfallplan – unter anderem mithilfe mobiler Toiletten und Ausschankwagen am Ufer - will keiner tragen. Der Pächter hatte nach Eintritt der Havarie ein Unternehmen beauftragt, einen solchen Plan zu erstellen. Laut "Berliner Zeitung" würde die Übergangslösung 35.000 Euro kosten. "Dazu kommt unser Verlustausfall von etwa 100.000 Euro pro Monat", so Schüller.

Ein Rundtisch-Gespräch zwischen den verantwortlichen Firmen, der Agentur, dem Bezirksamt Pankow, den Bäderbetrieben und dem Pächter vergangene Woche brachte kein schnelles Ergebnis. Die Eigentümerin des Baugrundstücks teilte dem rbb am Montag mit, man arbeite an einer Lösung. Doch der Pächter will nicht länger warten. Er ließ durch seinen Anwalt nun die 48-Stunden-Frist setzen.

Die Anwohner ärgern sich, dass die Badesaison im Strandbad Weißensee möglicherweise nicht nur wegen des Wetters ins Wasser fallen könnte.