Vogelzählung in Berlin und Brandenburg

Der Vogelbestand im Land schwindet. Der Naturschutzbund möchte erfahren, warum das so ist, und ruft an diesem Wochenende die Berliner und Brandenburger wieder zum Zählen auf. Doch einige der Vögel sind möglicherweise noch gar nicht da.

Der Bestand der Vögel in Deutschland geht drastisch zurück, vor allem in Agrarlandschaften wie auch in Brandenburg werden weniger Brutpaare gesichtet. Viele finden auf mit Pestiziden behandelten Feldern keine Nahrung mehr - daher wird der Garten als Lebensraum immer wichtiger.

Wie sich der Bestand auch in der Region entwickelt, versucht Deutschlands größtes Bürgerforschungsprojekt herauszufinden. Schon zum 13. Mal sind Freiwillige aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu zählen, in Gärten, Parks oder auf Balkonen.

Zur sogenannten "Stunde der Gartenvögel" ruft der Naturschutzbund (Nabu) in Berlin und Brandenburg zwischen dem 12. und 14. Mai auf. Die Zahl der Tiere kann dem Nabu dann online, telefonisch oder per Post mitgeteilt werden.

Im vergangenen Jahr hatten sich mehr als 2.000 Brandenburger und über 1.000 Berliner beteiligt - je mehr Menschen sich beteiligen, desto aussagekräftiger sind die Forschungsergebnisse. Mithilfe der Vogelzählung durch die vielen Freiwilligen will der Nabu die Bestandsentwicklung der heimischen Vogelwelt analysieren.