Zwei Fahrradfahrer haben sich bei einem Zusammenstoß auf dem Tempelhofer Feld in Berlin schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.



Den Angaben zufolge war ein 26-jähriger Mann am Donnerstagabend mit seinem Rad auf einer der ehemaligen Landebahnen in Richtung Tempelhofer Damm gefahren. Eine 28-Jährige war mit ihrem Rennrad auf einem Nebenweg unterwegs und wollte die Landebahn überqueren. Dabei stießen beide zusammen.



Die beiden Radfahrer verletzten sich schwer am Kopf. Nur der Mann trug einen Helm.

Sendung: Antenne Brandenburg, "Guten Morgen Brandenburg", 12.05.2017, 06.51 Uhr