Die Obduktion eines vermutlich vergifteten Hundes und die Untersuchung von Umweltproben sollen noch diese Woche zeigen, woran in den letzten Tagen mehrere Hunde in Berlin-Tegel gestorben sind. Nach rbb-Informationen wird spätestens am Freitag der Bericht erwartet.



In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass am Tegeler See zahlreiche Hunde nach einem Spaziergang am See starben oder medizinisch behandelt werden mussten. Nach einer auffälligen Häufung von offenbar vergifteten Hunden hatte dann die Berliner Justizverwaltung Ende vergangener Woche Hundebesitzer und Eltern kleiner Kinder mit einer amtlichen Mitteilung gewarnt.