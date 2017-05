Toter in brennender Wohnung in Weserstraße gefunden

In einer brennenden Wohnung in Berlin-Neukölln hat die Feuerwehr einen toten Mann gefunden.

Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Mittwoch gegen vier Uhr zu dem Brand in der Weserstraße gerufen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. In einer Erdgeschosswohnung des Mietshauses standen Einrichtungsgegenstände in Flammen.



Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute den Toten. Die Brandursache war zunächst unklar.