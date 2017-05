Toter Mann in Prenzlauer Berg entdeckt

Ein toter Mann ist am Montag im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg entdeckt worden. Nach Polizeiangaben wurde er an der Kreuzung Eberswalder Straße / Schönhauser Allee gefunden. Dort verkauft der Imbiss "Konnopke" seine Currywürste.

An der belebten Berliner Straßenkreuzung Eberswalder Straße / Schönhauser Allee ist am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ein toter Mann gefunden worden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von rbb|24. Zur Todesursache und Identität sei noch nichts bekannt, sagte die Sprecherin. Bislang könne aber ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei war im Einsatz. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

Wie es in dem Zeitungsbericht heißt, ist der Tote vor dem Currywurst-Imbiss "Konnopke" gefunden worden. Die Sprecherin der Polizei konnte dies noch nicht bestätigten. Sicher sei aber, dass er in der Nähe eines Imbiss' gefunden wurde, sagte sie rbb|24. Unter dem U-Bahnviadukt der U2 gibt es eine größere Obdachlosenszene, so dass das Opfer womöglich ein Wohnungsloser sein könnte, berichtet die Zeitung weiter.