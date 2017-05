Auf dem St. Pius-Friedhof in Berlin-Hohenschönhausen wird am Montagnachmittag das Baby beerdigt, das vor einem Jahr tot in einem Gebüsch in Lichtenberg gefunden worden war. Der Leichnam wird um 14 Uhr beigesetzt.

Außerdem wurden Massenspeicheltests an mehreren Hundert Frauen vorgenommen. Insgesamt waren 1.600 Frauen aus der näheren Umgebung des Fundorts der Leiche aufgerufen, eine Speichelprobe abzugeben. Darunter waren viele Bewohnerinnen einer Asylbewerberunterkunft in der Nähe. Keine dieser Proben ergab eine Übereinstimmung mit der DNA des Babys.

Vorherige kriminalistische Analysen hatten ergeben, dass die gesuchte Frau aus dem südosteuropäischen Raum stammt und erst seit einigen Jahren in Berlin oder im Berliner Umland lebt – vermutlich in einem Haushalt mit einer dunkel getigerten Hauskatze, so die Polizei.

Das neugeborene Mädchen war am 8. März 2016 tot und in Handtücher gewickelt in einem blauen Müllsack entdeckt worden. Den Sack fand ein Spaziergänger in einem Park an der Lichtenberger Ruschestraße. Laut Obduktion war der Säugling lebend zur Welt gekommen, wurde aber nicht fachgerecht entbunden und starb.

