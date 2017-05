Weil die Frauen sie abblitzen ließen, kam es am Mittwochabend am Bahnhof Schöneweide zu einer Prügelei. Nach einem erfolglosen Flirt-Versuch haben drei junge Männer auf zwei 20-Jährige eingeschlagen und -getreten. Bei der Schlägerei habe eines der Opfer eine Platzwunde am Kopf erlitten, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.