Die Berliner sind deutlich umzugsfreudiger als ihre Mitbürger in Deutschland. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sind die meisten Berliner schon sechs bis zehn Mal umgezogen. Zumindest wählten die meisten Befragten diese Antwortkategorie. Nur ein Prozent der Berliner hat demnach noch nie den Wohnort gewechselt. Der Bundesdurchschnitt liegt bei zwei bis drei Umzügen. Gleichzeitig leben mehr als die Hälfte in Deutschland am Ort ihrer Kindheit. 26 Prozent wohnen immer noch oder wieder da, wo sie aufgewachsen sind, 30 Prozent leben nur wenige Kilometer davon entfernt.

Am treuesten bleiben sich dabei die Hamburger: Fast die Hälfte der aktuellen Einwohner ist auch in der Hansestadt groß geworden. In Sachsen-Anhalt (41 Prozent) und Thüringen (38 Prozent) wohnen die Menschen ebenfalls gerne in ihrem Heimatort, dicht gefolgt von den Berlinern (34 Prozent) und den Bremern (33 Prozent).



Der Umfrage unter 2.000 Bundesbürgern zufolge legen die Befragten meist eher kurze Entfernungen zurück. Bei rund 40 Prozent liegt die neue Wohnung demnach weniger als 25 Kilometer vom letzten Wohnort entfernt. Weniger als ein Drittel gab an, für einen Umzug schon bis zu 200 Kilometer zurückgelegt zu haben. Die Helfer kommen dabei in der Regel aus dem Familien- und Freundeskreis. Bei fast zwei Dritteln aller Umzüge griffen die Befragten auf das private Umfeld zurück.