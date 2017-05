In Berlin-Gesundbrunnen hat sich am Freitagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer hatte nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad die Kontrolle über den Wagen verloren und war die Treppe zum U-Bahnhof Bernauer Straße hinuntergefahren. Laut Feuerwehr wurden sechs Menschen verletzt.

Ein Auto ist am Freitagabend die Treppe zu einer U-Bahn-Station in der Bernauer Straße in Berlin hinuntergefahren. Feuerwehrsprecher Michael Pawellek sagte dem rbb, die Einsatzkräfte seien um 20.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Bernauer-/Ecke Brunnenstraße gerufen worden.