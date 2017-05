Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem BVG-Bus in Berlin-Wedding sind am Samstagnachmittag neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer aus der Müllerstraße nach links in die Luxemburger Straße abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Bus zusammen.



Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zudem wurden acht Menschen leicht verletzt, darunter mindestens sieben Bus-Insassen. Unklar war zunächst, ob auch der Beifahrer in dem Auto und der Busfahrer verletzt wurden.

Wegen der Aufräumarbeiten wurden große Teile der Kreuzung für den Verkehr gesperrt. Laut Polizeisprecher gab es viele Schaulustige.