Unfall am U-Bahnhof Bernauer Straße

Der Unfall am U-Bahnhof Bernauer Straße war offenbar doch schwerwiegender als bisher bekannt. Laut Berliner Polizei wurden vier Menschen schwer verletzt. Auch zum Unfallhergang gibt es neue Erkenntnisse.

Bei dem Unfall am U-Bahnhof Bernauer Straße erlitten vier Menschen schwere Verletzungen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei gegenüber rbb|24. Bei den Verletzten handelt es sich um eine 21 Jahre alte Radfahrerin, den 19-jährigen Autofahrer, dessen 20-jähriger Beifahrer sowie einen 28-jährigen Passanten, der vor dem Eingang zum U-Bahnhof stand. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Bisher wurde von drei Schwerverletzten ausgegangen.

Schwerer Unfall an Bernauer Straße

Ob der Autofahrer möglicherweise zu schnell unterwegs war und ob und wenn ja inwieweit die Radfahrerin eine Mitschuld an dem Unfall trägt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Dass 19-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, schließt die Polizei derzeit aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien sowohl der Radfahrer als auch der Kleinwagen in südlicher Richtung auf der Brunnenstraße unterwegs gewesen. Auf der Kreuzungsmitte sei es dann zu einer "Berührung" gekommen, wie der Polizeisprecher mitteilte. Erst danach habe der Autofahrer das Steuer herum gerissen und sei daraufhin den Treppeneingang zum U-Bahnhof heruntergestürzt.

Am Freitagabend war der Kleinwagen die Treppen zu dem belebten U-Bahnhof hinabgefahren. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort, die Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die Züge der U8 fuhren zwar regelmäßig hielten aber für mehrere Stunden nicht am U-Bahnhof Bernauer Straße. Der Wagen wurde schließlich mit einer Seilwinde die Treppen hochgezogen. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist bisher nicht bekannt.

Die Radfahrerin wurde an Kopf und Rumpf schwer verletzt. Der Autofahrer und sein Beifahrer erlitten auf der Unglücksfahrt schwere Verletzungen an Kopf, Rumpf und Rücken. Alle vier Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Auf dem Bahnsteig erlitten ein 28-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau leichte Verletzungen.