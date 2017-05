Dieser hatte den Tod seines Vorsitzenden am Mittwoch auf seiner Facebookseite bekanntgegeben mit den Worten: "Die Hertha-Junxx tragen Trauer. In den Abendstunden des 2. Mai 2017 ist unser Vorsitzender Gerd im Alter von 49 Jahren tödlich verunglückt. –R.I.P."

Der Mann, der am Dienstagabend auf der Berliner Stadtautobahn tödlich verunglückte , war der Vorsitzende der Hertha Junxx - dem schwul-lesbischen Fanclub des Fußballclubs Hertha BSC. Das hat der Fanclub auf Nachfrage von rbb|24 am Freitag bestätigt.

Am späten Dienstagabend stirbt ein Mann in einem brennenden Auto auf der A100. Noch bevor die Rettungskräfte eintreffen, versuchen Ersthelfer den Mann zu retten. Ein rbb-Reporter wird zufällig Augenzeuge und berichtet von dramatischen Augenblicken.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 49-Jährige am Dienstag auf Höhe der Ausfahrt Hohenzollerndamm die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Betonsockel. Anschließend überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach stehen. Der Fahrer war laut Feuerwehr eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Auch die Hilfe von einigen Ersthelfern am Unfallort war vergebens.

An dem Unfall war kein weiteres Auto beteiligt, was die Ermittlungen erschwert, sagte Polizeisprecherin Kerstin Ismer rbb|24 am Freitag. "Zudem ist das Auto völlig ausgebrannt, die Obduktion wird viel Zeit in Anspruch nehmen", so Ismer. "Ich wage zu bezweifeln, dass wir die genaue Ursache jemals benennen können."