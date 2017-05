Urteil in Raser-Prozess

Im Prozess um einen Unfall mit drei Verletzten in Berlin-Reinickendorf sind zwei Autofahrer vom Vorwurf der Beteiligung an einem illegalen Rennen freigesprochen worden. Es sei nicht erwiesen, dass sich der 25- und der 32-Jährige einen Wettstreit liefern wollten, urteilte das Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch.



Verurteilt wurde der 25-Jährige dennoch: Er muss eine Strafe von 1.600 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs durch rücksichtslose Raserei zahlen. Er war mit 77 Stundenkilometern unterwegs, als er einen Unfall mit verursachte.