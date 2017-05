Die Firma bietet auf ihrer Internetseite Biosäfte zum Preis von zehn bis 17 Euro pro Liter an und wirbt mit Kostproben im Haus der Kunden. Die Verbraucherzentrale wurde nach eigenen Angaben über unerwünschte Besuche in Privatwohnungen in Berlin und Brandenburg informiert. Mehrere Kunden unterzeichneten dann Lieferverträge im Umfang von mehreren hundert bis zu 5.000 Euro, zahlten zum Teil sofort per EC-Karte und wollten die Verträge später widerrufen.