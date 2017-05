In der Cottbuser Innenstadt ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen deutschen Teilnehmern eines Junggesellenabschieds und - nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei - mehreren syrischen Männern gekommen.



Dabei erlitten fünf deutsche Männer im Alter von 28 bis 33 Jahren Schnitt- und Stichverletzungen im Gesicht und am Oberkörper, wie die Polizei in Cottbus mitteilte. Sie seien im Krankenhaus behandelt worden, keiner von ihnen aber sei lebensgefährlich verletzt. Es sei "plötzlich zu gegenseitigen Pöbeleien gekommen, die dann derartig eskalierten", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag dem rbb.

Als die alarmierte Polizei eintraf, war die syrische Gruppe bereits verschwunden. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar, die Polizei bat um Hinweise von Zeugen.