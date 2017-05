Im Volkspark Friedrichshain haben Passanten am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr einen schwer verletzten Mann entdeckt. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr hätten dem Mann aber nicht mehr helfen können, hieß es am Sonntagmittag von der Polizei. Der Mann sei noch am Ort gestorben.



Eine Polizeisprecherin sagte rbb|24 am Morgen, durch die "Auffindesituation" gebe es den Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt.



Woran der Mann genau gestorben ist, war am Sonntagmittag von der Polizei nicht zu erfahren. Für Sonntag sei eine Obduktion anberaumt, hieß es. Die Identität des Mannes war bis zum Mittag laut Polizei noch ungeklärt.



Sendung: Inforadio (Nachrichten), 14.05.2017, 12.00 Uhr