Der Vorsitzende des ersten schwul-lesbischen Fanclubs von Bundesligist Hertha BSC ist am Dienstag tödlich verunglückt. Das hat der Fanclub am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. "Die Hertha-Junxx tragen Trauer. In den Abendstunden des 2. Mai 2017 ist unser Vorsitzender Gerd im Alter von 49 Jahren tödlich verunglückt. –R.I.P."