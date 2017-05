Zwei Männer haben in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Mitte eine Autofahrerin mit einer Waffe bedroht und einen Mercedes geraubt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war die 45-jährige Frau mit dem Auto auf das Gelände einer Tankstelle in der Chausseestraße gefahren und hatte dort an der Staubsaugerstation gehalten. Zunächst sei ihr 52-jähriger Beifahrer ausgestiegen und in den Verkaufsraum gegangen. Als die Frau dann ebenfalls aussteigen wollte und die Fahrertür öffnete, habe ein Mann sie mit einer Schusswaffe bedroht, so die Polizei.



Der Unbekannte forderte die Frau auf, auszusteigen und die Autoschlüssel herauszugeben. Kurz darauf sei ein zweiter Mann an der Beifahrerseite aufgetaucht. Als die 45-Jährige den Forderungen nachkam, stiegen beide Männer in den Mercedes ein und flüchteten in Richtung Invalidenstraße.