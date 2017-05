Wald bei Cottbus gleich an vier Stellen in Flammen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Südbrandenburg: In der Nacht zum Freitag standen auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern gleich an vier verschiedenen Stellen Bäume in Flammen. Zur Brandursache gibt es bereits erste Vermutungen.