Traditionelles Volksfest an der Havel

Viel Regen, weniger Besucher, aber gute Stimmung - so lässt sich das am Sonntag zu Ende gegangene Baumblütenfest in Werder zusammenfassen. Die Händler seien zufrieden gewesen. Vor allem die Obsthöfe hätten viele Besucher angezogen, sagt die Bürgermeisterin.