Nach einem Wasserrohrbruch ist in Berlin-Moabit die Invalidenstraße ab Alt-Moabit in Richtung Mitte gesperrt.

Der Wasserrohrbruch war in der Nacht zum Montag zwischen Lesser-Ury-Weg und Lehrter Straße aufgetreten. Ein Sprecher der Wasserbetriebe sagte dem rbb, die Reparatur werde voraussichtlich mindestens sieben Tage dauern. Genaueres werde am Dienstag bei einem Treffen mit der Verkehrsverwaltung entschieden.



Auf den Ausweichstrecken kommt es nun zu langen Staus. Hier kommt es jedoch durch Großveranstaltungen zusätzlich zu Behinderungen. So ist die Straße des 17. Juni zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor bis zum 11. Juni voll gesperrt. Am 3. Juni startet das achttägige Internationale Deutsche Turnfest. Gleich im Anschluss, am 11. Juni, findet am Brandenburger Tor das Umweltfestival 2017 statt. Seit 20. Mai müssen Autofahrer die Straße des 17. Juni bereits umfahren.