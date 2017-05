Weitere Festnahmen nach Schüssen auf Café in Wedding

Zwei Wochen nach den Schüssen auf ein Café an der Groninger Straße in Berlin-Wedding hat die Polizei am Montagabend zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen.

Der erste Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen konnte gegen 14.15 Uhr an der Altonaer Straße in Spandau vollstreckt werden. Ein weiterer Mann ist kurze Zeit später an der Heinz-Galinski-Straße im Wedding festgenommen worden.