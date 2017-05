Die Wetter-Tristesse nimmt kein Ende: Wolken, Regen, Wind – und nur mit viel Glück auch mal ein wenig Sonne. Der Frühling ist weiterhin nicht in Sicht, dafür ist Bodenfrost möglich. Was ist da eigentlich los mit dem Wetter?

"Ich bin der Meinung, wir überspringen den Frühling und landen direkt im Sommer", sagt Meteorologe Dennis Dalter von der MeteoGroup auf Nachfrage von rbb|24 und lacht ein wenig verzweifelt. Denn, so Dalter, es sei vorerst keine wirkliche Wetterbesserung in Sicht. Zwar werde es am kommenden Wochenende vorübergehend etwas milder und auch die Sonne traue sich am Samstagnachmittag und am Vormittag des Sonntags wahrscheinlich mal heraus, doch in der kommenden Woche komme es dann wieder zu "einem ordentlichen Temperatursturz".