Schon wieder gab es in Wittenberge einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. 47 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei befürchtet, dass sich nun Bürgerwehren bilden und Selbstjustiz üben könnten. Stattdessen bietet sie Sicherheitspartnerschaften an.

In der Innenstadt von Wittenberge (Landkreis Prignitz) hat es zum zweiten Mal in dieser Woche in der Bahnstraße gebrannt. Gegen 2.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall gehört, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs gegenüber rbb|24. In einem Keller sei dann ein Feuer entdeckt worden.

Da das gesamte Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses miteinander verbunden ist, musste das gesamte Gebäude evakuiert werden. 47 Personen seien betroffen gewesen, so die Polizei. Eine Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, zwei weitere Personen wurden vor Ort behandelt.

Die Brandursache ist noch unklar. Da es in letzter Zeit jedoch sehr häufig in der Gegend gebrannt hatte, geht die Polizei von Brandstiftung aus. In derselben Straße hatte es bereits in der Nacht zum Montag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Seit dem Wochenende hat es vier Fälle in Wittenberge gegeben. Seit Jahresbeginn hat es 21 Mal in der Stadt gebrannt.