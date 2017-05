Modellprojekt soll bis Juni starten - Züge der Linien RE3 und RE5 bald mit freiem WLAN

03.05.17 | 08:50 Uhr

In drei Berlin-Brandenburger Regio-Zügen sollen sich Fahrgäste in Kürze über eine gute - und kostenlose - Internetverbindung freuen können. Die Deutsche Bahn installiert ein eigenes Funknetz. Und weitere Linien könnten folgen.



Ende Mai oder Anfang Juni soll es soweit sein: In drei Regionalzügen, die auch in Brandenburg und Berlin verkehren, will die Bahn kostenfreies WLAN anbieten. Laut Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) startet dann ein bereits angekündigter Pilotversuch auf den Linien RE3 (Stralsund-Berlin-Elsterwerda) und RE5 (Rostock-Stralsund-Berlin-Wünsdorf). Beim RE3 sollen zwei Züge ausgestattet werden. Reisende sollen für ein Jahr per lokalem Funknetz (WLAN) im Internet surfen können. Mit dem Projekt "Internet im Zug" (Colibri) will die Bahn herausfinden, was bei der Einrichtung von freiem WLAN wichtig ist, um diesen Punkt in alte oder neue Verträge aufnehmen zu können.

Details dazu waren bereits durch eine Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der verkehrspolitischen Sprecherin der Linken, Anita Tack bekannt geworden. Demnach wird das Projekt durch die DB Fahrzeuginstandhaltung realisiert. Diese arbeitet dazu mit dem "Colibri"-Team aus dem Bahnwerk Wittenberge (Prignitz) zusammen, welches bereits ein ähnliches Projekt in Sachsen-Anhalt umgesetzt hatte.

Linke: WLAN im Zug soll Standard werden

Tack begrüßte die Aussicht, dass Fahrgäste bald freies WLAN in Regio-Zügen nutzen könnten. "Ich freue mich, dass Brandenburg die Pilotphase Colibri im RE3 startet, denn der WLAN-Zugang sollte auch künftig in Brandenburg zum Standardservice gehören", teilte die Linken-Politikerin am Mittwoch mit. Bei einem erfolgreichen Test könne das WLAN-System dann in weiteren Regionalzügen "in Ausschreibungen und Verkehrsverträgen Verbindlichkeit erhalten", so Tack. Das helfe, die "die Vorzüge und die Attraktivität des Bahnverkehrs" zum Tragen zu bringen. Außerdem könne das Bahnwerk Wittenberge dann mit weiteren Aufträgen rechnen.

Test bei der ODEG erfolgreich

Erstmals im Nahverkehr der Region hatte die Bahn 2015 im Interregio-Express zwischen Berlin und Hamburg kostenfreies WLAN gestartet.



Im vergangenen Jahr erprobte die private Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) kostenlosen Netzzugang für ihre Fahrgäste. Von Mitte September bis Jahresende konnten Passagiere in einem Wagen der Linie RE2 (Wismar-Cottbus) kostenfrei aktuelle Filme, Serien, Hörbücher und Musik streamen.



Der Testbetrieb sei erfolgreich verlaufen, teilte die ODEG auf Anfrage mit. Ab 2018 würden alle Züge auf den drei Strecken OE65 (Cottbus-Zittau), RB46 (Cottbus-Forst) und OE64 (Görlitz-Hoyerswerda) mit WLAN-Modems zum kostenfreien Surfen ausgestattet. Die Bahn hat in anderen Bundesländern bereits Züge mit Netzzugang ausgestattet - so in Sachsen-Anhalt, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Um eine möglichst stabile Verbindung zu sichern, nutzt die Bahn alle drei Mobilfunknetze (Telekom, Vodafone und Telefónica). Für jeden Fahrgast soll es ein Datenvolumen von 50 Megabyte (MB) geben. Ist es erschöpft, wird die Surfgeschwindigkeit verringert. Sendung: Antenne Brandenburg, 03.05.2017, 11:30 Uhr