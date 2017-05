In Kummersdorf im Landkreis Teltow-Fläming sind bei einem nächtlichen Wolfsangriff 30 Schafe gerissen worden, darunter 23 Lämmer.



"Am Donnerstagmorgen habe ich die toten Tiere entdeckt", sagte Schäfer Dirk Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. Der Wolf oder die Wölfe hätten vermutlich einen 90 Zentimeter hohen Zaun übersprungen, der unter Strom stand. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.



Die Schafe seien gezielt durch Bisse in den Kopf getötet und anschließend zum Teil aufgerissen worden, sagte der Sprecher des Landesamtes für Umwelt, Thomas Frey, der dpa. Laut Gutachten sei nur wenig Fleisch gefressen worden. Vermutlich sei der Wolf bei der Attacke gestört worden, sagte er. Die Untersuchung, ob an dem Angriff möglicherweise ein zweiter Wolf beteiligt war, werde noch einige Zeit dauern.