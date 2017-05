In Berlin sind 2016 mehr Menschen an Drogen gestorben als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr kamen 167 Menschen durch den Missbrauch illegaler Rauschgifte ums Leben, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte. Das waren 14 Drogentote mehr als 2015.



In Brandenburg verdoppelte sich die Zahl der Drogentoten mit 21 im Vergleich zum Vorjahr

(10), wie im März bekannt geworden war. Die bundesweiten Zahlen sollen am Montag präsentiert werden.