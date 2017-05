Die Polizei hat innerhalb von zwei Tagen zwei mutmaßliche Bootsdiebe festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gehörten die beiden wahrscheinlich unterschiedlichen Banden an, die organisiert Boote und Bootsmotoren stehlen.

Am Mittwoch kontrollierten Polizisten nach eigenen Angaben in der Heiligenseestraße in Reinickendorf einen Autofahrer und stellten dabei fest, dass auf der Ladefläche ein Außenbordmotor mit gewaltsam abgetrennten Verbindungskabeln lag. Im Auto des 26-Jährigen hätten sie weiteres mutmaßliches Diebesgut gefunden. Auch gegen den zweiten Verdächtigen erließ ein Richter Haftbefehl. Ob die beiden mit weiteren Diebstählen in Verbindung stehen, soll nun ermittelt werden.