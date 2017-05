Berlin - Zwei getötete Frauen in Reinickendorf entdeckt

18.05.17 | 19:13 Uhr

Gleich zwei tote Frauen sind am Donnerstag in Berlin aufgefunden worden - beide im Bezirk Reinickendorf. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht aber offenbar nicht: In Waidmannslust gab es eine Festnahme, in Heiligensee wird ein Verdächtiger noch gesucht.

In Berlin-Reinickendorf ist die Polizei am Donnerstag gleich mit zwei Tötungsdelikten konfrontiert worden.



In der Nacht wurde im Ortsteil Waidmannslust eine 19-jährige Frau tot aufgefunden. In dem Fall gibt es bereits ein Geständnis des 26-jährigen Tatverdächtigen.



Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass auch im Ortsteil Heiligensee eine Frauenleiche entdeckt wurde. Hier wird eine Beziehungstat vermutet, ein Spezialeinsatzkommando suchte nach einem 32-jährigen Mann.



Polizist in Waidmannslust

Reinickendorf: Leiche in der Nacht entdeckt

Die Tote in Waidmannslust war gegen 3.30 Uhr im Höllentalweg entdeckt worden. Die Art der Verletzungen deuteten auf ein Tötungsdelikt, so die Polizei zunächst. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und von der 6. Mordkommission verhört. Am frühen Abend teilte die Polizei mit, der 26-Jährige Bekannte des Opfers habe die Tat gestanden. Mittlerweile ist auch klar, wie die junge Frau ums Leben kam: Laut Obduktion wurde sie erstochen. In welcher Beziehung der Festgenommene zu der 19-Jährigen stand und welche Art von Tötungsdelikt ihm vorgeworfen wird, wollte die Polizei zunächst nicht öffentlich machen.

Heiligensee: SEK im Einsatz

Im zweiten Fall waren die Beamten am frühen Nachmittag alarmiert worden, sie fanden die Tote in ihrer Wohnung nahe dem S-Bahnhof Schulzendorf. Der Tatort war großräumig abgesperrt, ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort. Die Frau war 35 Jahre alt, wie die Polizei mitteilte. "Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich um eine Beziehungstat handelt", sagte Polizeisprecherin Heidi Vogt dem rbb. Der Gesuchte sei 32 Jahre alt und möglicherweise bewaffnet. Nach rbb-Informationen ist er der Polizei bereits wegen häuslicher Gewalt bekannt.

