Seit 15 Jahren können deutsche und polnische Angler beim Nachbarn fischen. Obwohl es in Deutschland ein strenges Regelwerk gibt, kommen mehr Polen zum Angeln rüber. Der Chef des Landesanglerverbandes Brandenburgs, Andreas Koppetzki, weiß auch warum.

Polen ist ein sehr wasserreiches Land und unsere Mitglieder können mit dieser gemeinsamen Angelberechtigung 100.000 Hektar Gewässerfläche beangeln. Und dieses Spektrum, was man fangen kann, ist dann natürlich gewaltig. Deswegen ist es für uns auch sehr interessant.

Nun ist Brandenburg sehr wasserreich und eigentlich ein Paradies für Angler. Warum sollte man aber unbedingt mal seine Rute in einen polnischen See halten?

Andreas Koppetzki: In der vergangenen Woche – auf der Durchreise nach Litauen. Leider habe ich nichts gefangen, da ich nur eine Dreiviertelstunde Zeit hatte.

rbb: Herr Koppetzki, wann waren Sie das letzte Mal in Polen angeln?

Wer Mitglied beim Landesanglerverband Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern ist, kann für 25 Euro im Jahr seine Köder auch in polnische Gewässer auswerfen.

Das sind jedes Jahr einige Hundert. Nun könnte man natürlich sagen, einige Hundert bei einem Verband, der 81.000 Mitglieder hat, ist nicht viel. Aber auf die 15 Jahre gerechnet, kommen da schon einige tausend Angelfreunde zusammen, die diese gegenseitigen Möglichkeiten in der Beanglung genutzt haben.

Wie viele Brandenburger Angler nutzen die Gelegenheit, um preisgünstig in Polen zu angeln?

Rund um das Angeln gibt es in Deutschland ein strenges Regelwerk: Man braucht einen Schein, davor eine Prüfung, für Raubfische noch eine extra Ausbildung. Jetzt können Sie noch mal werben, Herr Koppetzki: Warum sollten wir in Polen angeln? Weil es so schön unkompliziert ist und man mit dem Auto bis zum Ufer fahren kann?

Mit dem Auto bis zum Ufer ranfahren, ist sicherlich einer der Gründe – aber nicht der entscheidende Grund. Es sind eigentlich die Menschen. Man lernt viele polnische Angler nicht durch organisierten Angeltourismus oder –treffen kennen, sondern ganz individuell. Man kommt zum Angeln und setzt sich ans Wasser, spricht mit dem einen oder anderen – ob auf Englisch, Polnisch oder Deutsch – und lernt sich dabei besser kennen. Dabei stellt man fest, dass man an den Gewässern die gleichen Sorgen und Nöte hat – aber auch denselben Spaß und dieselbe Freude am Angeln.

Das Gespräch führte Nico Hecht, Studio Frankfurt.