Spendenaktion gegen sinkenden Pegel am Weißen See

Seit Jahren sinkt der Wasserstand des Weißen Sees im Norden Berlins. In den vergangenen drei Jahren ist der Wasserspiegel um ganze 94 Zentimeter gesunken. Laut Berliner Wasserbetriebe liegt das am sinkenden Grundwasserspiegel. Denn der Weiße See hat keine natürlichen Zu- und Abflüsse. Sein Wasserstand wird durch die Einspeisung von Grundwasser gehalten. "Wenn der Grundwasserspiegel sinkt, gehen diese natürlichen Wasserflächen zurück", sagte Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe.

Der niedrige Wasserstand hänge außerdem mit dem fehlenden Regen zusammen, so Natz. In den vergangenen drei Jahren habe es unterdurchschnittlich wenig Niederschlag in Berlin gegeben. Dazu kommt nun die Sonne, die dem See Wasser entzieht. Ein Grad mehr Wärme kurbele die Verdunstung um zusätzliche acht Prozent an.